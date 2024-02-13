Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Hükümetler Zirvesi'nde! 'Daha adil bir dünya mümkündür'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Nasıl dünya beşten büyükse, daha adil bir dünya da mümkündür" dedi.

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Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Ardandan da katıldığı zirvede konuştu. "Nasıl dünya beşten büyükse daha adil bir dünya mümkündür." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır bayları şöyle:

- Öncelikli misafirperverlikleri için El Nahyan’a teşekkür ediyorum. Onur konuğu olarak bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak hayata geçirdiğimiz Türkiye vizyonu ile geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz. Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmenin gururunu yaşıyoruz.

- Çevremizde devam eden çatışmalara, göç baskısına, terör eylemlerine rağmen yolumuzdan sapmadan bugünlere geldik. Geçtiğimiz yıldaki depremlerde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. 31 binden fazla konutu depremzedelere teslim ettik. Yardımını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

- Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun hedeflerle ulaşmanın azmini sürdürdük. İstanbul’daki başarılarımız yeni kapıların açılmasına vesile oldu. 2001 senesinde AK Partimizi kurduk. Sadece 15 ay sonra açık ara birinci çıkarak Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu aldık. 21 yıldır milletimize hizmetkarlık yapıyoruz. 17 seçim zaferini sığdırdık. 31 Mart'ta 18. zaferimizi elde edeceğiz. Çalışmalarımızı çok yoğun sürdürüyoruz.

Daha adil bir dünya mümkündür

Halkımızın gücü ve desteği olmasa bunları başaramazdık. Siyasette varlık sebebimiz güzel bir miras bırakmaktır. Nasıl dünya beşten büyükse daha adil bir dünya mümkündür. Buna tüm insanların ihtiyacı var. Adil ve kalıcı barışı sağlamak amaçlarımızdandır. Dünyamız krizler ve çatışmaların alaca karanlık kuşağından geçiyor.

Kardeşlerimizi yalnız bırakamayacağız

- Bugünkü krizin kaynağı Filistin topraklarındaki işgalin artarak devam etmesidir. İsrail katliam politikalarında vaz geçmemiştir. Sorunun kaynağını doğru tespit etmezsek çözüm bulamayız. İsrail, bağımsız Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeyi kabul ettiğimizi söyledik. Şimdiye kadar 34 bin tonluk insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırılmak üzere bölgeye gönderdik. İnsiyatif alan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. BM'de kabul eden ülkelere şükranlarımı sunuyorum. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakamayacağız. Bir an önce Gazze’deki katliamı durdurmamız gerektiğini söylüyorum.

- Dünyayı atık krizinden korumak da hepimizin sorumluluğudur. Türkiye olarak belirlediğimiz sıfır emisyon, sıfır atık hedefimizle mesuliyetimizi yerine getiriyoruz. Genç girişimcileri teşvik ediyoruz. Adımlarımızı dijital Türkiye temelinde atıyoruz.

Zirvenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.