BIST 9.176
DOLAR 30,72
EURO 33,13
ALTIN 2.001,77
HABER /  GÜNCEL

Dalaman salep üretim merkezi olma yolunda ilerliyor

Dalaman salep üretim merkezi olma yolunda ilerliyor

Muğla’nın Dalaman ilçesinde alternatif ürünlerin gelişmesi adına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle dağ köylerinde küçük alanlarda yüksek ekonomik getirisi olan salep yetiştiriciliği için kurslar düzenleniyor ve demonstrasyon sahaları kuruluyor.

Abone ol

Dalaman ve çevresinde eskiden yapılan pamuk üretimi artık kalmadı. Şimdilerde çiftçilerin ürettiği narenciye ve nar gibi ürünlerinde ekonomik değeri azalınca çiftçiler yeni ürünler arama yoluna gitti. Alternatif ürünleri üreterek daha çok kazanç sağlamayı hedefleyen çiftçilerin imdadına İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri yetişti. Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu kapsamda alternatif ürünlerin gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle dağ köylerinde küçük alanlarda yüksek ekonomik getirisi olan salep yetiştiriciliği için kurslar düzenleniyor ve demonstrasyon sahaları kuruluyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından devam eden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında son üç yılda 5 bin dekardan fazla alandan 5 milyon 200 bin fide toprakla buluştu. Yetiştirilen ürünlerden 75 milyon TL gelir sağlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Hükümetler Zirvesi'nde! 'Daha adil bir dünya mümkündür'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Hükümetler Zirvesi'nde! 'Daha adil bir dünya mümkündür'
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
CHP'de bir istifa daha! Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin istifa etti
CHP'de bir istifa daha! Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin istifa etti
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya bu görüntülerle duyurdu
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya bu görüntülerle duyurdu
Ordu’da 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın sağ olarak bulundu
Ordu’da 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın sağ olarak bulundu
Memleket Partisi'nin Ankara adayı belli oldu
Memleket Partisi'nin Ankara adayı belli oldu
Galatasaray - Sparta Prag maçında düdük çalan isim belli oldu
Galatasaray - Sparta Prag maçında düdük çalan isim belli oldu
Aladağlar’da tırmanış yaparken düşen dağcı yaralandı
Aladağlar’da tırmanış yaparken düşen dağcı yaralandı
Aile Bakan Göktaş'tan "Evlilik Kredisi" açıklaması! Kimler başvurabilecek? Hangi şartlar lazım...
Aile Bakan Göktaş'tan "Evlilik Kredisi" açıklaması! Kimler başvurabilecek? Hangi şartlar lazım...
Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu! 35 bin sağlık personeli ataması yapılacak
Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu! 35 bin sağlık personeli ataması yapılacak
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Kütahya’da otobüs yolcusu uyuşturucu ile yakalandı
Kütahya’da otobüs yolcusu uyuşturucu ile yakalandı