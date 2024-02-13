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Elon Musk'ın çılgın projesini Çin yaptı! Dünya rekoru kırdı

Elon Musk'ın çılgın projesini Çin yaptı! Dünya rekoru kırdı

Milyarder girişimci Elon Musk'ın "Hyperloop" adıyla hayalini kurduğu vakumlu ortamda çalışan manyetik raylı tren (maglev) projesi henüz tam olarak hayata geçirilmemişken, Çinli bir şirket bu alanda önemli bir adım attı ve üretti CASİC ile saatte 623 kilometre hıza ulaşarak dünya rekoru kırdı.

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Çin Havacılık Bilimi ve Endüstrisi Şirketi (CASİC) tarafından geliştirilen maglev tren, Çin'in Shanxi bölgesindeki Datong şehrinde yapılan testlerle saatte 623 kilometre hıza ulaşarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu hız, ses hızının yaklaşık 5 katına denk geliyor.

IFLScience'ta yer alan habere göre CASİC'in maglev treni, vakumlu bir ortamda çalışarak tren, ray ve ortam arasındaki sürtünmeyi en aza indiriyor. Bu sayede tren, manyetik levitation (havada süzülme) teknololejiiyle uzay mekiklerinde görülen hıza yakın bir hıza ulaşabiliyor.

CASİC, bu rekorla yetinmek niyetinde değil. Şirket, daha yüksek hızlara ulaşmayı hedefliyor ve gelecekte saatte 4 bin kilometreye kadar çıkmak istediklerini açıkladı. Bu, şu ana kadar kaydedilen en yüksek maglev treni hızından (saat 463 kilometre) yaklaşık 9 kat daha hızlı anlamına geliyor.

Günümüzde dünya çapında faaliyette olan 6 maglev sistemi var.Bunlardan ikisi Güney Kore'de biri Japonya'da, üçü ise Çin'de. Ancak CASİC'in test ettiği maglev treninin aksine, bu sistemlerin hiçbiri vakumlu ortamda çalışmıyor.

Maglev trenler, geleneksel trenlere göre daha hızlı ve çevreye daha az zarar veriyor.

Ancak, Maglev trenlerin en büyük dezavantajı üretim ve işletim maliyetlerinin oldukça yüksek olması. Bu maglev trenlerin yaygınlaşmasını önünde önemli bir engel teşkil ediyor.

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