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Mustafa Sarıgül'den Gürsel Tekin'in istifasıyla ilgili CHP yönetimine tepki

Mustafa Sarıgül'den Gürsel Tekin'in istifasıyla ilgili CHP yönetimine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin'in CHP'den istifa etmesiyle ilgili CHP yönetimini eleştirdi. Sarıgül, “Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik nezaketten geçer” dedi.

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CHP'de Gürsel Tekin'in istifası depreme yol açtı. Yazılı açıklamasında Tekin, parti yönetimine yönelik zehir zemberek suçlamalarda bulundu.

Partide ilkelerin olmayıp ahbap çavuş ilişkisinin olduğunu söyleyen Tekin "Genel merkez kendi açıkladığı kurallara bile uymuyor." dedi.

Partide liyakat ve ehliyete önem verilmediğini savunan Tekin, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığını belirtti.

Tekin'in sürpriz istifası CHP'nin önde gelen isimlerinin de gündemindeydi, 

Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla öne çıkan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP’den istifa eden Tekin’e ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 

"Gürsel Tekin, ‘giderse gitsin’ denecek bir siyasetçi değildir"

Sarıgül, “Kurultaydaki tercihine bakmaksızın, herkesi kucaklayacağız, bir kişiyi dahi geride bırakmayacağız’, iddiasıyla yola çıkanların siyasi ve demokratik nezakete uymaları beklenir. Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik nezaketten geçer. Partiler, ‘az olsun benim olsun’ mantığıyla yönetilemez. Parti örgütleri ve partiye verilen emekler göz ardı edilemez. Kendisiyle parti içi mücadele ettiğim Gürsel Tekin CHP için bir değerdir. Gürsel Tekin, ‘giderse gitsin’ denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin kimdir?

CHP milletvekili Gürsel Tekin17 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi.
Gürsel Tekin, Türk siyasetçi ve eski CHP milletvekilidir. 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiş, 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

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