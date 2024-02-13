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Hukuk fakültesi öğrencisi genç kızın feci ölümü! Diğer öğrenciler isyan etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hukuk fakültesi öğrencisi genç kızın feci ölümü! Diğer öğrenciler isyan etti

BAŞAKŞEHİR'de bulunan İbn-i Haldun Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Zeynep Cilan, okul önünde bulunan caddeden yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Ordu Caddesi’nde gerçekleşti. İbn-i Haldun Üniversitesinin önünde bulunan caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan İngilizce Hukuk bölümü ikinci öğretim öğrencisi Zeynep Cilan, yolda seyir halinde olan bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi. Polis, olayla alakalı çalışma başlattı.

Öğrenciler isyan etti "Işık, yaya geçidi, üst geçit hiçbir önlem yok"

Gerçekleşen kaza sonrasında sabah saatlerinde üniversite bahçesinde toplanan öğrenciler duruma tepki gösterdi. Okul yoluna bağlantı olan ve İETT duraklarının da bulunduğu kazanın gerçekleştiği Ordu Caddesi’nde özellikle akşam okula gelmek zorunda kalan öğrenciler için hiçbir aydınlatma, yaya geçidi veya üst geçit önlemi olmaması öğrencilerin tepkilerine neden oldu. Kampüs bahçesinde toplanan öğrenciler ellerine İBB’ye tepki içeren afişlerde alarak yürüyüş yaptı.

Arkadaşları son görevini yerine getirecek

Yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeynep Cilan’ın cenazesinin Pendik Kaynarca Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defin edileceği öğrenilirken sabahın ilk saatlerinde üniversite bahçesinde toplanan kalabalık grup daha sonra cenaze namazına katılmak üzere yola çıktı.

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