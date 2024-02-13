En son İstanbul anketi! DEM ve Yeniden Refah aday gösterdi Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçti!
İSTANBUL seçimleri için kıyasıya yarış başladı. DEM Parti ve Yeniden Refah'ın İstanbul'da adaylarını açıklamasının ardından yapılan İstanbul anketinde Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun 1 puan önüne geçti. İşte ORC anketinden çarpıcı sonuçlar...
31 Mart seçimleri yaklaşırken İstanbul anketleri de peş peşe açıklanmaya başladı. ORC Araştırma, 10-12 Şubat tarihleri arasında 39 ilçede 3 bin 920 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. ORC'nin anketine göre, Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçti. İşte ORC anketinden çarpıcı sonuçlar...
ORC, İstanbul'da yaşayan 3 bin 920 kişiye, İSTANBUL İstanbul'da yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yönetti.
ORC'nin İstanbul anketine katılanların yüzde 37.7'si Murat Kurum'a oy vereceğini söyledi. (2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da yüzde 48,55 oy aldı.)
ORC anketine katılanların yüzde 36.5'i ise mevcut İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini ifade etti. (İmamoğlu 2019 yerel seçimlerinde yüzde 48,80 oy aldı.)