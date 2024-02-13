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DSÖ Genel Direktörü: Komplo teorileri, salgınlarla mücadeleyi sekteye uğratıyor

DSÖ Genel Direktörü: Komplo teorileri, salgınlarla mücadeleyi sekteye uğratıyor

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, salgınlarla mücadelede üye ülkelerin tedbir anlaşması imzalamadığını söyleyerek yaşanabilecek olan salgınlara dünyanın hazır olmadığını kaydetti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel salgınlarla istedikleri gibi mücadele edemediklerini söyledi.

Ghebreyesus, mücadelenin, "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle sekteye uğradığını düşünüyor.

DSÖ yetkilisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi"nde konuştu.

Koronavirüs gibi küresel salgınlardan korunmak için DSÖ'ye üye devletlerin Aralık 2021'de Cenevre'de bir araya geldiğini hatırlatan Ghebreyesus, tarafların Cenevre'de olası salgınlara karşı tedbir alması gerektiği konusunda mutabakata vardığını söyledi.

Ghebreyesus, ancak üye devletlerin "yalanlar ve komplo teorileri" nedeniyle anlaşmayı imzalamadığını ifade etti.

DSÖ'nün üye devletler üzerinde söz sahibi olacağı yönünde komplo teorileri üretildiğine dikkati çeken Ghebreyesus, yapılacak anlaşmanın DSÖ'ye herhangi bir devlet üzerinde güç tanımayacağını anlattı.

Koronavirüs gibi farklı salgınların yaşanabileceğini belirten Ghebreyesus, dünyanın bu duruma hazırlıklı olmadığını kaydetti.

Ghebreyesus, komplo teorilerinin insan hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

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