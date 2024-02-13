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CHP'de istifa tufanı başladı! Aday gösterilmeyenler tek tek istifalarını açıklıyor! İşte istifa edenler...

CHP'de istifa tufanı başladı! Aday gösterilmeyenler tek tek istifalarını açıklıyor! İşte istifa edenler...

CHP'de Esenyurt belediye başkan adayı gösterilmeyen Gürsel Tekin'in istifasıyla başlayan dalga büyüyor. Yeniden aday gösterilmeyen Artvin, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları da partilerinden istifa etti.

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CHP'de kavgalı gürültülü aday belirleme çalışmalarının ardından yeniden aday gösterilmeyen isimler peş peşe istifalarını açıklamaya başladı. İlk istifa Gürsel Tekin'den gelirken, Tekin'in istifa açıklamasını başka istifa haberleri de takip etti..

Gürsel Tekin, giden ilk isim oldu

Dün gece yarısına kadar CHP'nin İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin, aday gösterilmediği kesinleşince CHP yönetimi topa tutarak istifa etti. Tekin, "Partinin mücahidiydim, müteahhitlere yenildim" dedi.

Adana'dan iki başkan istifa etti

Gürsel Tekin'in istifasının ardından Adana'da yeniden aday gösterilmeyen Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP’den istifa ettiklerini duyurdu.

Artvin Belediye Başkanı da gitti!

Son istifa haberi Artvin'den geldi. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin de yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti. 

CHP'de istifaların devam etmesi bekleniyor. 

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