BIST 9.132
DOLAR 30,72
EURO 33,19
ALTIN 2.004,20
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi

PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi.

Abone ol

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurul tarafından sarı-lacivertli kulübe Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 240 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez'in de maçın ardından yaptığı basın açıklamasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan İbrahim Yumaklı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alacak!
Bakan İbrahim Yumaklı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alacak!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
DSÖ Genel Direktörü: Komplo teorileri, salgınlarla mücadeleyi sekteye uğratıyor
DSÖ Genel Direktörü: Komplo teorileri, salgınlarla mücadeleyi sekteye uğratıyor
CHP'de istifa tufanı başladı! Aday gösterilmeyenler tek tek istifalarını açıklıyor! İşte istifa edenler...
CHP'de istifa tufanı başladı! Aday gösterilmeyenler tek tek istifalarını açıklıyor! İşte istifa edenler...
Uzmanlar açıkladı, okulların açılmasıyla salgın riski kapıda
Uzmanlar açıkladı, okulların açılmasıyla salgın riski kapıda
Depremden sonra ikinci tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila
Depremden sonra ikinci tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila
Hakan Fidan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e telefon: Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?
Hakan Fidan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e telefon: Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?
Türkiye'nin ilk hidrojenli otobüsü Gaziantep yollarında: "Bu şehir yeşil ve akıllı şehir"
Türkiye'nin ilk hidrojenli otobüsü Gaziantep yollarında: "Bu şehir yeşil ve akıllı şehir"
AK Partili başkan istifa etti, Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu
AK Partili başkan istifa etti, Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu
Amca yeğenine 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu! İğrenç olayda mahkeme kararını verdi
Amca yeğenine 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu! İğrenç olayda mahkeme kararını verdi
Antalya'daki şiddetli yağış! Acı haber geldi
Antalya'daki şiddetli yağış! Acı haber geldi
CHP başkan adayına 'dışkılı' protesto: Onun yüzünden emekli olamadık
CHP başkan adayına 'dışkılı' protesto: Onun yüzünden emekli olamadık