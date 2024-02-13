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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 50 bin sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 50 bin sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin temin ettikleri etil alkolü çeşitli işlemlere tabi tutarak sahte parfüm imal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Başakşehir'de düzenlenen operasyonda 50 bin sahte parfüm ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli şahısların, sahte parfüm imal ederek, piyasaya sürecekleri bilgisini aldı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte parfümleri 2 ayrı imalathanede ürettikleri, elde ettikleri sahte parfümleri 2 ayrı depoda satışa hazır hale getirdikleri belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dünyaca ünlü markalara ait çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi

Operasyonlarda; parfüm imalatında kullanılan yüklü miktarda etil alkol, dünyaca ünlü markalara ait 50 bin sahte parfüm, kapak ve kutuları ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcıların "kod" oyunu bozuldu

Öte yandan sahte parfüm kutularının altındaki kodların telefonda okutan kişinin, gerçek parfüm satışının yapıldığı çeşitli sitelere yönlendirildiği ortaya çıktı.

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