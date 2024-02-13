BIST 9.132
DOLAR 30,72
EURO 33,19
ALTIN 2.004,20
HABER /  GÜNCEL

Jandarma motosiklet hırsızlarını yakaladı

Jandarma motosiklet hırsızlarını yakaladı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde motosiklet hırsızları jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Abone ol

E.D. isimli şahsa ait bir adet motosikletin kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalınması olayı ile ilgili olarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) dedektifleri ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca olayın haber alınmasına müteakip detaylı inceleme, analizler ve istihbarı çalışmalar neticesinde, olayı E.K. ve Ü.G. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren E.K. ve Ü.G. isimli şahıslar hakkında adli işlemlere devam edildiği öğrenildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi
Ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
1 yılda 8.8 milyon kişi ısırıldı hızla yayılıyorlar mücadele için 1 milyar dolar
1 yılda 8.8 milyon kişi ısırıldı hızla yayılıyorlar mücadele için 1 milyar dolar
Antalya'da okullar bir gün daha tatil edildi! Sel can aldı, 'kıyamet kopuyor sandık'...
Antalya'da okullar bir gün daha tatil edildi! Sel can aldı, 'kıyamet kopuyor sandık'...
CHP'nin Çankaya adayı Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner oldu
CHP'nin Çankaya adayı Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner oldu
Ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi
Ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi
Gaziantep Büyükşehir Türkiye’nin ilk hidrojenli otobüsünü tanıttı
Gaziantep Büyükşehir Türkiye’nin ilk hidrojenli otobüsünü tanıttı
Bomba kulis! CHP ile İYİ Parti iki şehirde ittifak yapıyor! Adaylar geri çekiliyor
Bomba kulis! CHP ile İYİ Parti iki şehirde ittifak yapıyor! Adaylar geri çekiliyor
PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi
PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi
Bakan İbrahim Yumaklı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alacak!
Bakan İbrahim Yumaklı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alacak!
DSÖ Genel Direktörü: Komplo teorileri, salgınlarla mücadeleyi sekteye uğratıyor
DSÖ Genel Direktörü: Komplo teorileri, salgınlarla mücadeleyi sekteye uğratıyor
CHP'de istifa tufanı başladı! Aday gösterilmeyenler tek tek istifalarını açıklıyor! İşte istifa edenler...
CHP'de istifa tufanı başladı! Aday gösterilmeyenler tek tek istifalarını açıklıyor! İşte istifa edenler...