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CHP'nin Çankaya adayı Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner oldu

CHP'nin Çankaya adayı Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner oldu

CHP'nin kalelerinden Çankaya'nın belediye başkan adayı belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel gülerdir süren tartışmalar ve itirazlara rağmen avukatı Hüseyin Can Güner'i CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı yaptı.

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CHP'nin Ankara Çankaya İlçe Belediye başkan adayı belli oldu. CHP, Çankaya'ya 1993 doğumlu hukukçu Hüseyin Can Güner'i aday gösterdi.

Hüseyin Can Güner 1993 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu.

Genel Başkan Özgür Özel'in avukatı olan Güner'e parti tabanından büyük tepki var...

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