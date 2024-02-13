Gaziantep Büyükşehir Türkiye’nin ilk hidrojenli otobüsünü tanıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karsan tarafından üretilen ve Türkiye’nin ilk hidrojenli otobüsü için tanıtım programı düzenledi. Tanıtım sonrası hidrojenli otobüsle Gaziantep sokaklarında tur atıldı.

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EBRD tarafından “Yeşil Şehir” ilan edilen Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerjiye yatırımlarını sürdürüyor. Ekosistemin korunarak gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması için Gaziantep Büyükşehir, Türkiye’de ilk hidrojenli otobüsünü toplu taşımada kullanmak için hazırlanıyor.

İstasyon Meydanı’nda yapılan tanıtımda, Karsan tarafından üretilen, yerli ve milli, sıfır emisyonlu, çevreci hidrojenle çalışan otobüsler, bir depoda 500 kilometre yol kat ederken yüksek yolcu kapasitesi ve konforuyla ön plana çıkıyor. Diğer araçların aksine hidrojenli otobüsler atık olarak egzozdan su buharı çıkartarak, ulaşımdan kaynaklanan sera gazının salınımının azaltılması amaçlanıyor.

Suyun içindeki hidrojenin ayrıştırılıp yakıt olarak kullanacak otobüsler, ayrıca kendini de şarj edebilecek. Büyükşehir Belediyesi, hidrojen yakıtı elde edebilmek için kullanılacak enerjiyi kurduğu güneş enerjisi santrallerinden karşılayacak. Hidrojen yakıtın oluşturulması ve depolanması için tesis çalışmalarını da Büyükşehir Belediyesi tamamlayacak.

Tanıtım programında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir hayalin daha gerçekleştiğini, başta Karsan olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Hidrojenli otobüsün önemi çok büyük. Küresel ısınma hat safhada ve özellikle iklim değişikliği dünyanın en büyük gündemi. Türkiye’de de bu soruna karşı büyük bir çözüm iradesi var. Çıkan yasaların uygulanması tamamen belediyecilik ve belediyecilikteki paydaşlarımızın, vizyon işi. Hidrojenli otobüsü ilk söylediğimizde insanlar anlamadı. Avrupa hidrojenli otobüse geçiyordu. Hemen giderek yerinde inceledik. Kardeş şehrimiz Duisburg ve Köln’e gittik. İşin AR-GE bölümünü inceledik. Güneş enerjisi depolanamıyor ama hidrojen depolanabiliyor. Bu yüzden bir an önce akaryakıtı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Suyu ayrıştırarak yakıt olarak kullanılıyor. Otobüsler bir depoya 500 kilometre çalışıyor ve egzozdan kirletici değil sadece su buharı çıkıyor.

Başkan Fatma Şahin konuşmasının devamında EBRD’nin“Yeşil şehri”, OECD’nin “Şampiyon Şehri” olarak sürekli yenilenmenin gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Akıllı ve yeşil ulaşım için üzerlerimize düşen bütün görevlerini yerine getiriyoruz. Yenilenebilir enerjinin kullanımına başladığımızda kullanım oranları artınca maliyetler düşüyor. Karsan bizim yerli ve milli üreticimiz. Kendi insan gücümüz, beyinlerimiz çalışıyor. Dolayısıyla yerli ve milli bir üretim varsa tercihimiz her zaman bu yönde oluyor. Bu şehir yeşil ve akıllı şehir. Yeşil ve akıllı ulaşım konusunda her türlü desteği vereceğiz. Kendimizi yenilememiz ve dünyaya adapte olmamız lazım. Gelecek kuşaklara ve nesillere yaşanabilir bir dünya ve ortak evimiz gezegenimizi temiz tutmamız lazım. Hidrojenli otobüslerle Yeşil Şehir Gaziantep hedefine daha hızlı ulaşacağız.”

Karsan CEO’su Okan Başbey ise yaptığı konuşmada bugün yapılan tanıtım programı için çok gururlu ve mutlu olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep, ülkemizin en önde giden ve özellikle yeşil dönüşümde öncülük yapan bir şehir. Bunu burada net olarak ta görüyoruz. Burada bu lansmanı yapmak bizimi için büyük bir gurur. İlk defa Türkiye’de hidrojen yakıtlı otobüsü Gaziantep’te görücüye çıkarıyoruz. Hidrojen yakıtlı otobüsü sizlerle buluşturmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.”