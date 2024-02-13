BIST 9.136
DOLAR 30,72
EURO 33,19
ALTIN 2.003,69
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da okullar bir gün daha tatil edildi! Sel can aldı, 'kıyamet kopuyor sandık'...

Antalya'da okullar bir gün daha tatil edildi! Sel can aldı, 'kıyamet kopuyor sandık'...

ANTALYA 24 saattir aralıksız sağanak yağış etkisi altında. Yağış etkisini artırarak sürerken, oluşan sellerde bir kişi hayatını kaybetti. Antalya Valiliği, 3 ilçede eğitim ve öğretime verilen arayı bir gün daha uzattı.

Abone ol

Antalya yoğun sağanak yağış altında. Daha önce hiç böyle bir yağış görmeyen Antalyalılar, sellerle boğuşurken, 5 ilçede okullar bugün tatil edilmişti. Yağışlar bugün de sürerken, bir kişi sellerde hayatını kaybetti. Son dakika açıklamasına göre ise, Antalya’da Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa  ilçelerinde okulların yarın da tatil edildiği açıklandı. Kentteki şiddetli yağışın yarın da sürmesi bekleniyor. Antalya’nın yanı sıra Isparta ve Burdur ile Muğla’da da yarın şiddetli yağış beklentisi var.

Üç ilçede okullar bir gün daha tatil

Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.

Altgeçitteki otomobilin içinde boğuldu

Antalya kent merkezinde dün akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sel, can kaybına da neden oldu.  Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölü bulunan kişinin 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu öğrenildi.

4 il için turuncu uyarı yapıldı

Antalya’ya gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı Münir Karaloğlu, kentte yarın da şiddetli yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu. “Yarın da Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da turuncu kod devam ediyor.” diyen Karaloğlu, “Vatandaşlarımıza da çağrımız, uyarılara lütfen uysunlar. Mecbur olmadıkça tehlike arz eden bölgelere girmesinler.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin Çankaya adayı Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner oldu
CHP'nin Çankaya adayı Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner oldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi
Ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi
Gaziantep Büyükşehir Türkiye’nin ilk hidrojenli otobüsünü tanıttı
Gaziantep Büyükşehir Türkiye’nin ilk hidrojenli otobüsünü tanıttı
Bomba kulis! CHP ile İYİ Parti iki şehirde ittifak yapıyor! Adaylar geri çekiliyor
Bomba kulis! CHP ile İYİ Parti iki şehirde ittifak yapıyor! Adaylar geri çekiliyor
PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi
PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi
Bakan İbrahim Yumaklı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alacak!
Bakan İbrahim Yumaklı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alacak!
DSÖ Genel Direktörü: Komplo teorileri, salgınlarla mücadeleyi sekteye uğratıyor
DSÖ Genel Direktörü: Komplo teorileri, salgınlarla mücadeleyi sekteye uğratıyor
CHP'de istifa tufanı başladı! Aday gösterilmeyenler tek tek istifalarını açıklıyor! İşte istifa edenler...
CHP'de istifa tufanı başladı! Aday gösterilmeyenler tek tek istifalarını açıklıyor! İşte istifa edenler...
Uzmanlar açıkladı, okulların açılmasıyla salgın riski kapıda
Uzmanlar açıkladı, okulların açılmasıyla salgın riski kapıda
Depremden sonra ikinci tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila
Depremden sonra ikinci tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila
Hakan Fidan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e telefon: Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?
Hakan Fidan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e telefon: Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?