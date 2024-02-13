Antalya'da okullar bir gün daha tatil edildi! Sel can aldı, 'kıyamet kopuyor sandık'...

ANTALYA 24 saattir aralıksız sağanak yağış etkisi altında. Yağış etkisini artırarak sürerken, oluşan sellerde bir kişi hayatını kaybetti. Antalya Valiliği, 3 ilçede eğitim ve öğretime verilen arayı bir gün daha uzattı.

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Antalya yoğun sağanak yağış altında. Daha önce hiç böyle bir yağış görmeyen Antalyalılar, sellerle boğuşurken, 5 ilçede okullar bugün tatil edilmişti. Yağışlar bugün de sürerken, bir kişi sellerde hayatını kaybetti. Son dakika açıklamasına göre ise, Antalya’da Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde okulların yarın da tatil edildiği açıklandı. Kentteki şiddetli yağışın yarın da sürmesi bekleniyor. Antalya’nın yanı sıra Isparta ve Burdur ile Muğla’da da yarın şiddetli yağış beklentisi var.

Üç ilçede okullar bir gün daha tatil

Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.

Altgeçitteki otomobilin içinde boğuldu

Antalya kent merkezinde dün akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sel, can kaybına da neden oldu. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölü bulunan kişinin 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu öğrenildi.

4 il için turuncu uyarı yapıldı

Antalya’ya gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı Münir Karaloğlu, kentte yarın da şiddetli yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu. “Yarın da Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da turuncu kod devam ediyor.” diyen Karaloğlu, “Vatandaşlarımıza da çağrımız, uyarılara lütfen uysunlar. Mecbur olmadıkça tehlike arz eden bölgelere girmesinler.” ifadelerini kullandı.