Erzincan'da altın madeninde facia! Toprak altında kalan işçiler var! İşte toprağın kaydığı dehşet anları...

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Erzincan Valisi, toprağın altında kalan işçilerin olduğunu söyledi. Erzincan belediye Başkanı "9 işçi toprak altında gözüküyor" dedi. Çöpler Altın Madeni, 2022 yılında meydana gelen siyanür sızıntısı ardından bir süre faaliyetlerine ara vermişti.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği maden sahasında kayan toprağın altında işçiler kaldı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

- Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar.

- Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil. Birkaç iş makinasının olduğu ve toprakları istifleyen işçilerimiz toprak kaymasının altında kaldı.

İçişleri Bakanı: Zamanla yarışıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maden faciasıyla ilgili, "Maden işletmemizde saat 14:00 sıralarında göçük oldu. Madenden çıkarılan, dışarıda istiflenen bir toprak var. Onun kayması sonucu oluşan bir toprak kayması. Şu anda 400'e yakın çalışan var. 667 çalışandan 9 eksik olduğu söyleniyor. Bu arkadaşlarımıza kavuşmak için zamanla yarışıyoruz." dedi.

Yerlikaya: 9 işçi toprak altında gözüküyor Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Şu anda bütün hazırlıklar tamam, çalışma yapılıyor. Ekipler yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 9 kişi toprak altında gözüküyor.” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 9 işçiye ulaşılamadığını duyurdu.

İşletmeci şirketten ilk açıklama

Toprak kaymasının yaşandığı maden sahasının işletmecisi Anagold şirketi, olaya ilişkin bir açıklama yaptı. “Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denilen açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.



İlçe merkezine 8 kilometre uzakta

Toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahası Erzincan’ın İliç ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Maden sahasının son görüntüsü, uydu görüntülerine böyle yansımıştı.

2 yıl önce siyanür sızıntısı olmuştu

Türkiye’nin en büyük altın ikinci altın madeni olan Çöpler, 2010 yılından bu yana faaliyetine devam ediyor. Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik işlettiği Çöpler Altın Madeni'nde kullanılan siyanür borularının patladığı 2022 yılında ortaya çıkmıştı. 16.4 milyon lira ceza kesilen maden gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra yeniden faaliyete başlamıştı.