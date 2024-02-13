İstanbul Üniversitesi'nde önüne gelenin amfilere girmesine tepki!

İstanbul Üniversitesi’ne giren bazı vatandaşlar, amfilere girip ders işleyen öğrencileri izledi ve öğrencilerin fotoğraflarını çekti. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın "Üniversitenin kapısı parmaklıklarla kapalı olamaz" sözleriyle bahçeyi ve bina girişlerini halka açmasıyla, öğrencilerin eğitim gördüğü amfilere girilmeye başlanmasına çok sayıda kişiden tepki geldi.

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Geçtiğimiz günlerde halka açılan İstanbul Üniversitesi’nde bugün bazı vatandaşlar amfilere girip dersteki öğrencilerin fotoğraflarını çekti.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün 'duvarsız üniversite' olarak isimlendirdiği, İstanbul Üniversitesi kampüslerinin halka açılması kararı gündem oldu. İstanbul Üniversitesi’ne giren bazı vatandaşlar, amfilere girip ders işleyen öğrencileri izledi ve öğrencilerin fotoğraflarını çekti.

Bazı kişilerin, öğrencilerin kendilerini uyarmasına rağmen fotoğraf çekmeye devam ettiği belirtildi.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bugün saat 13.30’da Beyazıt Kampüsü’nün önünde üniversitelerinin halka açılması kararını protesto edeceklerini bildirdi. Öğrenciler, düzenledikleri protestoda, karara ve çekilen görüntülere tepki gösterdi.

Karar açıklandığı günden bu yana, öğrenci kulüpleri, ortak bir bildiri yayınlamış ve bu kararı eleştirmişti. Sosyal medya platformlarında da duruma tepki gösteren öğrenciler, duvarsız üniversite olarak tabir edilen kararı kabul etmediklerini ifade etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Ankara Milletvekili Deniz Demir rektörlüğün verdiği kararı eleştirerek şöyle konuştu:

“İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, okulun tüm kampüslerinde kapıların herkes için ziyarete açıldığını duyurdu. Duyurunun ardından üniversite öğrencileri karara karşı çıktı. İstanbul Üniversitesi’nin bir müze değil okul olduğunu hatırlatan öğrenciler karardan dönülmesini talep etti. Öğrencilerin itirazlarına kulak tıkayan rektörlük uygulamayı sürdürdü. Bugün ise kampüse gelen ziyaretçiler ders işlenen amfilere kadar girdi, kapıda dikilerek öğrencileri izlemeye başladı. Hatta bazıları amfide dolanarak dersin ve öğrencilerin fotoğraflarını çekti. Öğrenciler fotoğraflarının çekilmesine tepki gösterirken gelen ziyaretçiler oralı bile olmadı. İstanbul Üniversitesi her şeyden önce bir eğitim kurumudur. Orası müze değil sirk değil. Okul yönetimi her önüne geleni içeri alarak gençlerimizin güvenliğini tehlikeye atıyor. Milyonlarca mültecinin, göçmenin cirit attığı bir şehirde, gençlerimizin eğitim gördüğü alanların halka açılması, bu gençlerin güvenliğinin tehlikeye atılmasıdır. Yaşanacak olası bir güvenlik ihlalinde rektörlük nasıl hesap verecek.”

Ziyaretçilerin amfilere kadar girdiğine dikkat çeken CHP’li Demir bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi:

“Aynı zamanda bu karar ile öğrencilerin eğitim hakları da ihlal ediliyor. Bugün rektörlüğün vermiş olduğu bu yanlış karar ile her önüne gelen İstanbul Üniversitesi kampüslerine girebiliyor. Böyle bir ortamda nasıl verimli eğitim sağlanabilir. Amfilere giren ziyaretçiler öğrencilerin fotoğraflarını çekmiş. Öğrenciler bu durumdan oldukça rahatsız. Bu alenen taciz. Üniversiteliler sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Üniversiteler bilim yuvalarıdır. Oradaki gençlerimizin yarınlara umut olması için uygun eğitim alanının yaratılması ve korunması gerekmektedir. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bu yanlış karadan dönmeleri için sesleniyorum. Öğrencilerinizin seslerine kulak verin. İstanbul Üniversitesi müze değildir!”