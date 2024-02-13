Anne adayları en çok bebeğe ve kendisine bir şey olacağından korkuyor

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gizem Kaplan ülkemizde son yıllarda artan müdahaleli doğumlar ve sezaryen oranları nedeniyle annelerin doğumlarını buruk bir şekilde hatırladığı hakkında konuştu.

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Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gizem Kaplan ülkemizde son yıllarda artan müdahaleli doğumlar ve sezaryen oranları nedeniyle annelerin doğumlarını buruk bir şekilde hatırladığına dikkat çekerek konuştu “Keşkesiz, pişmanlık duymadan hatırlanan bir doğum hikayesi her kadının bu hayatta sahip olmak isteyeceği bir durum. Vajinal doğumlarda müdahale ya da sezaryen tıbbi gereklilik halinde son derece hayat kurtarıcı iken gereksiz yere uygulandığı durumda annenin ve bebeğin hem bedeninde hem ruhunda kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Güzel hatırlanan doğum hikayeleri yazabilmek için hem annelerin hem de biz doğum profesyonellerinin çaba sarf etmesi şart” diye konuştu.

“Anne adaylarına çok iş düşüyor”

Ülkemizde ve dünyada son 100 yılda doğumların tıbbi yönünün vurgulanması ve doğumun zorlu, korkutucu bir olay olarak algılanmaya başlaması nedeniyle birçok gebenin doğum korkusu yaşadığını vurgulayan Dr. Kaplan doğumla alakalı yaşanan en yaygın korkuların ağrı ve acının çok olacağı endişesi ile anneye ve bebeğine bir şey olacağı korkusu olduğunu anlattı. Ancak bu endişe ve korkuların en büyük kaynağının doğru bilinen yanlışlar ve doğuma dair bilgi eksikliği olduğuna değinen Dr. Kaplan “Burada anne adaylarına çok iş düşüyor. Anne adaylarının doğuma bakış açısını değiştirdiğimizde çok kolay ve keyifli doğumlar yaşadıklarını görüyoruz. Bu bilgi eksikliğini gidermenin en güzel yolu ise doğru kişilerden doğuma hazırlık eğitimleri almak ve hatta mümkünse sürecinizi birebir takip edecek bir doğum destekçisi ile yola çıkmak” dedi. Doğuma hazırlık eğitimleri ve doğum destekçilerinin anne adaylarını bedensel ve zihinsel olarak doğuma hazırlayacağını ve bilgi eksiği giderildikçe doğuma bakış açısının değişeceğini, korkuların yerini güven duygusunun alacağını dile getirdi. Bu zihinsel hazırlığın yanı sıra bedeni doğru hazırlamak için gebelikte hareketsiz kalmamak, doğru beslenmek, mümkünse ve tıbbi olarak uygunsa egzersizlerle bedeni desteklemenin de son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

“Doğum profesyonelleri sakince bekleyebilmeli”

İkinci olarak doğum profesyonellerine çok iş düştüğünün altını çizen Dr. Kaplan “Tıbbi gereklilik olduğu zaman doğuma müdahale etmek ne kadar önemliyse, gereklilik olmadığında sakince bekleyip gebeye ve bebeğe alan açmak da o derece önemli. İnsanlık tarihinin en başından beri kadınlar doğada, herhangi bir tıbbi yardım olmaksızın yüzyıllardır doğum yapıyor. Elbette bu doğumlarda yolunda gitmeyen durumlar olduğunda üzücü durumlar yaşanıyordu ama çoğu zaman bu kadınlar hiçbir yardıma ihtiyaç duymaksızın ve doğumu doğal bir olay olarak görerek doğuruyordu” diye konuştu. Zamanla tıbbın gelişmesi, doğumların hastanelere taşınması ve tıbbi tekniklere ulaşımın daha rahat olması nedeniyle doğumun kadının yapması gereken doğal bir olay değil, hekimin yapması gereken cerrahi bir işlem gibi görülmeye başlandığına işaret eden Dr. Kaplan “Halbuki biz doğurtmuyoruz, gebe doğuruyor, bebek doğuyor. Bedenimiz nasıl doğuracağını, bebeğimiz de nasıl doğacağını çok iyi biliyor” dedi.