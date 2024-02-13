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Bebeğini öldüren baba 20 yıl sonra tutuklandı

Bebeğini öldüren baba 20 yıl sonra tutuklandı

İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşlerini döverek öldürdüğünü ihbar etti. Tutuksuz yargılanan baba, bugünkü duruşmada tutuklandı. Babanın "olası kastla çocuğunu öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.

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İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü ve olayı gizlemek için de gömdüğünü iddia etmişti.

Yargılanmaya başlanan baba Hüseyin K. duruşmada tutuklandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Hüseyin K., Söke'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tanık olarak dinlenen anne Ceyhan K., toplam 16 çocuk doğurduğunu, bunların bir bölümünün öldüğünü söyledi.

Eşi Hüseyin K.'nin çocuklarını dövmediğini öne süren Ceyhan K., Armağan bebeğin nasıl öldüğü sorusuna "Nazardan olabilir, bilmiyorum." yanıtını verdi.

Sanık Hüseyin K. ise "Bunların ifadesi yalan dolan. Algı operasyonu yapılıyor. Bu tamamen bir tiyatro oyunu." dedi.

Mahkeme, babanın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, 14 Temmuz 2016 tarihinde V.K. (25), Ö.K. (23) ve M.K. (21) adlı kardeşlerin, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ihbarla ortaya çıktı.

Üç kardeş babalarının 2003 yılında o sırada 15 aylık olan kardeşleri Armağan'ı eziyet edercesine dövdüğünü, uğradığı şiddet sonucu sabaha kadar ağlayan kardeşlerinin öldüğünü, babalarının bu olayı gizlemek için bir arkadaşıyla birlikte küçük kardeşlerini Arnavutköy Mezarlığı'na gömdüğünü iddia etti.

İddia üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, 9 Haziran 2022 tarihinde sanık babanın gösterdiği yerde fethi kabir işlemi yapıldı.

Açılan mezarda iki farklı bebek cesedi bulundu, yapılan DNA incelemesinde bulunan bebek kemiklerinden birinin sanık babanın DNA'sıyla uyumlu olduğu saptandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına fezlekeyle gönderilen soruşturma sonucunda 27 Ekim 2023'te iddianame hazırlandı. İddianamede, İlahiyat Fakültesi mezunu baba Hüseyin K.'nin İslam dininin gereği üzerine cenaze merasimi düzenlemeden bebeğini erken saatlerde arkadaşıyla defnetmiş olmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığına dikkat çekildi.

İddianamede, 2003 yılının kış aylarında, kesin olarak tespit edilemeyen bir tarihte öz oğlu olan 2001 doğumlu Armağan'ı kablo ile başına vurarak, tekme ve yumrukla, eşarpla boğazını sıkarak ve duvara fırlatarak darp ederek bebeğin ölümüne neden olduğu belirtildi. Sanığın "olası kastla nitelikli kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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