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HABER /  POLİTİKA

CHP'nin 125 aday daha belli oldu! Lütfü Savaş kararı

CHP'nin 125 aday daha belli oldu! Lütfü Savaş kararı

CHP'in, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 3 büyükşehir belediye başkan adayı daha belli oldu.

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CHP'nin Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 2 oturum halinde toplandı.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞI DEĞİŞMEYECEK

Toplantıda, partinin 3'ü büyükşehir olmak üzere 125 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi. PM toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın adaylığına ilişkin değişim gündeme gelmedi.

VELİ AĞBABA ADAY OLDU

Toplantının ardından partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, Malatya Büyükşehir Belediyesine Veli Ağbaba'yı, Ordu Büyükşehir Belediyesine Zekai Sana'yı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine Murat Molu'yu aday gösterdi.

CHP, Edirne Belediyesinde Şükrü Ciravoğlu'nu, Adıyaman Belediyesinde Abdurrahman Tutdere'yi, Kars Belediyesinde Dindar Gültekin'i ve Iğdır'da Volkan Kaylan'ı aday olarak seçti.

Parti, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Mesut Kösedağı, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Çekmeköy'de Orhan Çerkez, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Bakırköy'de Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Beykoz'da Alaattin Köseler, Sarıyer'de Mustafa Oktay Aksu, Kağıthane'de Tonguç Çoban, Esenyurt'ta Ali Gökmen, Zeytinburnu'nda Onur Soytürk'ü aday olarak belirledi.

ANKARA ADAYLARI

Partinin Ankara'nın Çankaya ilçesinde adayı Hüseyin Can Güner, Sincan'da Veysel Alkan, Çubuk'ta Can Kaderoğlu ve Akyurt'ta ise Filiz Geygel oldu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde Oya Tekin, Çukurova'da Emrah Kozay, Yüreğir'de Nurettin Tanış ve Yumurtalık'ta Erdinç Altıok aday gösterildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Hakan Şehirli, Bandırma'da Dursun Mirza, Edremit'te Mehmet Ertaş, Havran'da Levent Gökalp, İvrindi'de Ali Kundakçı, Karesi'de Serpil Akgül, Manyas'ta Ahmet Duru, Savaştepe'de Ali Koyuncu aday yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Hatice Gençay, Germencik'te Burak Zencirci, Artvin'in Yusufeli ilçesinde Barış Demirci, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Şükrü Deviren, Mudanya'da Deniz Dalgıç, Kestel'de Akan Ayaz ve Nilüfer'de Şadi Özdemir aday oldu.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Bülent Ecevit Atalay, Denizli'nin Babadağ ilçesinde Fuat Üstündağ, Çardak'ta Ali Altıner, Tavas'ta Kadir Tatık, Bolu'nun Gerede ilçesinde Bekir Uzun, Samsun'un Havza ilçesinde Ertaş Çoban, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ahmet Sarıkurt, Sivas'ın Divriği ilçesinde Cihan Deniz Akbaş aday gösterildi.

CHP
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