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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi dolayısıyla gittiği BAE'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı organizasyonda yaptığı konuşmanın ardından, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

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