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Kapısız koltuksuz arabada iskemle üzerinde oturup araba sürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kapısız koltuksuz arabada iskemle üzerinde oturup araba sürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kapıları ve şoför koltuğu olmayan otomobilde yolculuk hayretler içerisinde bıraktı. Kapısız yolculukta sürücü koltuk yerine iskemlede oturup hiçbir tehlikeye aldırış etmeden otomobili sürmeye devam etti.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi otogar kavşağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Bir vatandaş arkasındaki yolcu ile kapısız ve koltuksuz otomobilde yolculuk yaptı.

Koltuk yerine altına iskemle alarak kapısız otomobille yolculuk yapan sürücü, görenleri hayret içerisinde bıraktı.

Araçta hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen kişi, kendisini görenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam etti. Yoğun trafik akışına aldırmadan bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü ve aracın arkasındaki yolcu bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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