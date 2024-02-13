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Vali Aydoğdu'dan açıklama: Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil

Vali Aydoğdu'dan açıklama: Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Vali Aydoğdu sızma iddialarına ilişkin konuştu.

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Çöpler köyündeki altın madeninin yığın liç alanında, toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Aydoğdu, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil

Sızma iddialarıyla ilgili konuşan Vali Aydoğu, ''Şu anda öyle bir sızma söz konusu değil. Olsaydı bunu size açıklarız. Şu anda Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kaymasının dışında herhangi bir problem yok.'' ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor"

Resmi temaslarda bulunmak üzere yurtdışında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini belirten Aydoğdu, "Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız her 10 dakikada bir arayarak son durumu soruyor" ifadelerini kullandı.

"Canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu bilgilendirmesinde şunları söyledi:

Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Ankara'dan ekipler yola çıktı geliyorlar. Şu anda bizim için en önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim çıkarmak. Bu konuyla ilgili bütün ekiplerimiz burada. Biz olayın olduğu anda buradaydık. Sayın İçişleri Bakanımız her 10 dakikada bir bilgi alıyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan aradı, bilgi arz ettik. Bütün arama kurtarma ekipleri burada. Canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir eksik, kusur varsa devlet zaten bunun gereğini mutlaka yapar ama şu anda en önemli önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak.

Vali Aydoğdu, ilerleyen zamanlarda yine açıklama yapacağını belirterek, "(Siyanür iddiaları) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.

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