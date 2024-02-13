Beşiktaş ödediği rekor bonservis bedelini açıkladı

Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesindeki 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.Abone ol
Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.
Siyah beyazlı takım, oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş erken davrandı
Beşiktaş, KAP'a yaptığı ilk açıklamada Al-Musrati'yi sezon sonuna kadar kiralayacağını ve sezon sonunda bonservisini alacağını duyurmuştu. Ancak siyah-beyazlılar elini çabuk tutarak Al-Musrati'yi 6 ay daha beklemeden bonservisini ödedi ve kadrosuna kattı.
İşte Beşiktaş'ın KAP açıklaması:
"SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. Transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır."
Beşiktaş tarihinin en pahalısı
Al-Musrati, 12 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu. Bu rekor devre arasında takıma katılan Ernest Muci'ye aitti. Muci için Beşiktaş 10 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Beşiktaş'ın en fazla bonservis bedeli ödediği oyuncuları şu şekilde:
Musrati: 12 milyon Euro
Muci: 10 milyon Euro
Tabata: 8 milyon Euro
Quaresma: 7.3 milyon Euro
Ljajic: 6.5 milyon Euro
Ayhan Akman: 6.5 milyon Euro
Demba Ba: 6 milyon Euro
Gedson Fernandes: 6 milyon Euro
Delgado: 5.5 milyon Euro
İsmail Köybaşı: 5.5 milyon Euro