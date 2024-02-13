Beşiktaş ödediği rekor bonservis bedelini açıkladı

Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesindeki 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

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Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Siyah beyazlı takım, oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş erken davrandı

Beşiktaş, KAP'a yaptığı ilk açıklamada Al-Musrati'yi sezon sonuna kadar kiralayacağını ve sezon sonunda bonservisini alacağını duyurmuştu. Ancak siyah-beyazlılar elini çabuk tutarak Al-Musrati'yi 6 ay daha beklemeden bonservisini ödedi ve kadrosuna kattı.

İşte Beşiktaş'ın KAP açıklaması:

"SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. Transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır."

Beşiktaş tarihinin en pahalısı

Al-Musrati, 12 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu. Bu rekor devre arasında takıma katılan Ernest Muci'ye aitti. Muci için Beşiktaş 10 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Beşiktaş'ın en fazla bonservis bedeli ödediği oyuncuları şu şekilde:

Musrati: 12 milyon Euro

Muci: 10 milyon Euro

Tabata: 8 milyon Euro

Quaresma: 7.3 milyon Euro

Ljajic: 6.5 milyon Euro

Ayhan Akman: 6.5 milyon Euro

Demba Ba: 6 milyon Euro

Gedson Fernandes: 6 milyon Euro

Delgado: 5.5 milyon Euro

İsmail Köybaşı: 5.5 milyon Euro