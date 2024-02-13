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Fahrettin Altun'dan dezenformasyon uyarısı: Asılsız bilgilere itibar etmeyin

Fahrettin Altun'dan dezenformasyon uyarısı: Asılsız bilgilere itibar etmeyin

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasına ilişkin yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti. Altun, vatandaşlara resmi kanallar dışında doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Altun açıklama yaptı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Çalışmalar tam koordinasyon halinde sürüyor"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerin sağ salim kurtarılması için tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşlara dezenformasyon uyarısında bulundu

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz. Vatandaşlarımızın resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kanalları takip etmesi önem arz etmektedir. Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun.

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