Alperen Berber ve Selçuk Can finale yükseldi!

Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam eden Büyükler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Selçuk Can ve Alperen Berber rakiplerini yenerek finale yükseldi.

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72 kiloda mücadele eden Selçuk Can 2'nci turda Macar rakibi Krisztian Vancza'yı 3-1 yendi. Selçuk, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Daniel Cataraga'yı (11-1) teknik üstünlükle yenerken; yarı finalde ise Bireysel Rus güreşçi Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi. Selçuk Can, finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Ulvu Ganizade ile karşılaşacak.

82 kiloda Alperen Berber ise 2'nci turda dünya şampiyonu Azerbaycanlı Refik Hüseynov'u salto ile 7-1 yendi. Alperen, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi de 7-1 yenerken; yarı finalde ise Bulgar rakibi Ayk Mnatsakanyan'ı 5-1 yendi. Alperen, finalde Bireysel Rus Islam Ismailovic Aliyev ile karşı karşıya gelecek.

67 kiloda Murat Fırat ilk turda Avrupa şampiyonu Polonyalı Mateusz Bernatek'i 5-1 yendi. 2'nci turda Arnavut rakibi Gteje Prenga'yı (10-0) teknik üstünlükle yendi. Murat, çeyrek finalde Ermeni asıllı Fransız Gagik Snoyan'ı (1-1)'den yendi. Murat Fırat, yarı finalde Bireysel Rus Ruslan Bichurin'e 5-4 yenildi ve bronz madalya için repesajdan gelecek Ermenistan/Finlandiya mücadelesinin galibi ile karşılaşacak.

97 kiloda Beytullah Kayışdağ, Estonyalı Richard Karelson'u (11-0) teknik üstünlükle yendi. Beytullah, 2'nci turda dünya şampiyonu Ermenistanlı rakibi Artur Aleksanyan'a (9-1) yenildi. Beytullah, repesaj maçında Hollandalı Tyrone Sterkenburg ile karşılaşacak. Beytullah Kayışdağ, rakibini yenerse bronz madalya için Bireysel Blrus Abubakar Khaslakhanau ile mücadele edecek.

Ötey yandan, 60 kiloda Kerem Kamal ise ilk turda Rus asıllı Sırp rakibi Georgi Tibilov'a 3-3'te son dakikada rakibine tuş oldu.