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Guterres'ten Gazze açıklaması! Korkunç bilgiyi tüm dünyaya duyurdu

Guterres'ten Gazze açıklaması! Korkunç bilgiyi tüm dünyaya duyurdu

BM Genel Sekreteri Guterres Gazze ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Guterres, "Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü (Gazze'de) bu küçük toprak parçasında yaşıyor" dedi.

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İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'ten çarpıcı bir Gazze açıklaması geldi.

'Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü Gazze'de yaşıyor'

Guterres, Dünyanın çatışma ve açlık arasındaki yıkıcı ilişkinin örnekleriyle dolu olduğuna işaret eden Guterres, "Gazze'de kimsenin yeterli yiyeceği yok. Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü bu küçük toprak parçasında yaşıyor." dedi.

'Refah'ta böyle bir saldırının korkunç sonuçları olur'

İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik kara harekatıyla ilgili Guterres, "Gazze'deki insani yardım ulaşımına ilişkin koşulların kötüleşmesinden derin endişe duyuyorum." açıklamasında bulundu.

İnsani yardım çalışanlarının İsrailli yetkililerle yürüttüğü "önden bilgilendirme" sisteminin ise etkili bir şekilde çalışmadığını belirten Guterres, "Refah'a yönelik topyekun bir saldırı gerçekleşmeden esirlerin serbest bırakılması ve çatışmanın durması için müzakerelerin başarı olmasını içten diliyorum. İnsani yardım sisteminin de bulunduğu Refah'ta böyle bir saldırının korkunç sonuçları olur." uyarısında bulundu.

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