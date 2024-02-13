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Araç kazası sonucunda 1 askerimiz şehit oldu

Araç kazası sonucunda 1 askerimiz şehit oldu

Personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan asker şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı haberi duyurdu.

3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nca personel ve malzeme sevki esnasında araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Hastanede can verdi

Kazada yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in derhal Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

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