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İsrail basını: Kahire'deki ateşkes ve esir takası müzakereleri sona erdi

İsrail basını: Kahire'deki ateşkes ve esir takası müzakereleri sona erdi

ABD, Katar ve Mısır'ın yanı sıra Hamas'tan temsilciler ile İsrail'in iç ve dış istihbarat direktörlerinin katılımıyla Kahire'de gerçekleştirilen "Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası müzakerelerinin" tamamlandığı duyuruldu.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) oluşan İsrail heyeti ile Katar, Mısır ve ABD istihbarat direktörleriyle Hamas'tan yetkililerin katıldığı müzakereler tamamlandı.

Habere göre, İsrailli heyet Mısır'ın başkenti Kahire'den döndü.

İsrail'in çatışmalara geçici bir ara verilmesi ısrarına karşı Hamas'ın "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırdığı kalıcı ateşkes talebinde bir değişiklik olmadığı" duyuruldu.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Mısır, Katar, ABD ve İsrail'in katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de planlanan dörtlü toplantı bugün gerçekleştirilmişti.

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