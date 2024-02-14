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Güzel haberi Haluk Levent duyurdu! Bir işçi toprak altından kurtuldu!

Güzel haberi Haluk Levent duyurdu! Bir işçi toprak altından kurtuldu!

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki maden faciasından sevindiren bir haber geldi. Ahbab Derneği kurucusu Haluk Levent, bir işçinin kendi imkanlarıyla toprak altından kurtulduğunu ve hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

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AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından, Erzincan'daki altın madeni faciasından gelen tek güzel haberi duyurdu. Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

Kendi imkanlarıyla kurtulmuş!

Levent, söz konusu paylaşımda "Ahbaplar bildirdi. İhsak Demir adlı işçi kardeşimiz göçük altından kendi imkanları ile çıkmış. Şu anda hastanede tedavi altında. Umarım diğer arkadaşlar da sağ salim kurtulurlar." ifadelerine yer verdi.

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