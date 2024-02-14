Deniz Baykal'ın çocukları birbirine düştü! 'O varsa ben yokum' deyip anma törenine bile gelmedi

CHP'nin eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın çocukları birbirine düştü. İki kardeş arasındaki küslük anma törenlerine de yansıdı. Aslı Baykal, kardeşi katılıyor diye anma törenlerine katılmadı. Peki ama Ataç Baykal ve Aslı Baykal neyi paylaşamıyor?

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CHP’nin eski Genel Başkanlarından Deniz Baykal, birinci ölüm yıldönümünde 11 Şubat 2024 tarihinde mezarı başında anıldı. Baykal’ın Mustafa Özyürek, Eşref Erdem, Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş gibi eski kurmayları ve sevenleri bir de Baykal’ı anmak için kapalı salon toplantısı düzenlemek istedi.

Aslı Baykal'a telefon edildi...

Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılması planlanan anma töreni için önce Baykal’ın kızı Aslı Baykal arandı, “Babanız Deniz Baykal’ı anma toplantısında sizleri de aramızda görmek istiyoruz” denildi.

Ataç var diye analara gelmedi

Ancak Aslı Baykal, “Ataç Baykal varsa ben o törene katılmam” şeklinde bir yanıt verdi. Aslı Baykal ayrıca CHP tarafından Devlet Mezarlığı’nda organize edilen anma törenine de kardeşi Ataç Baykal katıldığı için gelmedi.

Aslı Baykal: Ataç varsa ben yokum!

Aslı Baykal, Baykal’ın eski kurmayları tarafından Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılması planlanan törene katılması için ikna edilmeye çalışıldı, bizzat evine gidilerek görüşüldü ancak bütün ısrarlara rağmen, “Ataç varsa ben yokum” dedi.

Baykal kardeşler neden kavgalı

İki kardeş arasında Halktv’nin satışı ve Baykal’ın hastalığı süresinde Aslı Baykal’ın kimseyi yanına yaklaştırmaması gibi konularda görüş ayrılığı yaşandığı biliniyor.

CHP Genel Merkezi sıcak bakmayınca...

Bir başka dikkat çeken nokta ise, CHP Genel Merkezi’nin de Baykal’ı anma amacıyla yapılması planlanan kapalı salon toplantısına sıcak bakmaması oldu. Aslı Baykal’ın tutumu ve CHP Genel Merkezi’nin de tutumu eklenince Baykal’ın anma toplantısı yapılamadı.