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Kaçak çikolata imalathanesine operasyon!

Kaçak çikolata imalathanesine operasyon!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kaçak çikolata ürünleri üreten bir imalathaneye operasyon düzenleyen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler esnasında bir depodaki durumdan şüphelendi. Ekipler, bunun üzerine cumhuriyet savcılığından izin alarak imalathaneye baskın düzenledi.

Operasyonda, imalathanede ruhsatsız ve hijyenik olmayan ortamda kaçak çikolata imalatı yapıldığı tespit edildi.

Paketlenmiş ve açık halde bulunan 26 bin 160 çikolata, zabıta ve polis ekiplerinin tutanağının ardından imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi.

Üretimi gerçekleştiren yabancı uyruklu A.K. (29) ve H.K. (16) gözaltına alındı.

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