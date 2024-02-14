Kahve fincanlarını böyle temizledi! Mide bulandıran olayda flaş gelişme
İhlas Haber Ajansı
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Edirne'de kahve fincanlarını tükürükle temizleyen işletmeci çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, fincanların tükürükle temizlendiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından zabıta ekipleri, iş yerini mühürleyerek faaliyetini durdurdu.
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Edirne Valiliği de adli işlem başlatıldığını duyurdu.
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan işletmeci H.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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