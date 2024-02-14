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Kahve fincanlarını böyle temizledi! Mide bulandıran olayda flaş gelişme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kahve fincanlarını böyle temizledi! Mide bulandıran olayda flaş gelişme

Edirne'de kahve fincanlarını tükürükle temizleyen işletmeci çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahve fincanlarını böyle temizledi! Mide bulandıran olayda flaş gelişme

Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, fincanların tükürükle temizlendiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından zabıta ekipleri, iş yerini mühürleyerek faaliyetini durdurdu. 

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Kahve fincanlarını böyle temizledi! Mide bulandıran olayda flaş gelişme

Edirne Valiliği de adli işlem başlatıldığını duyurdu.

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Kahve fincanlarını böyle temizledi! Mide bulandıran olayda flaş gelişme

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan işletmeci H.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kahve fincanlarını böyle temizledi! Mide bulandıran olayda flaş gelişme
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