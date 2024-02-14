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Menzil şeyhi 3 kardeşe de deprem konutu çıktı iddiası! Mal kavgası sürüyor

Menzil şeyhi 3 kardeşe de deprem konutu çıktı iddiası! Mal kavgası sürüyor

ŞAMİL Tayyar ve Cevahir Asuman Yazmacı gibi eski ve yeni AK Parti Milletvekillerine ev çıkan 'Deprem konutları' kurasında, Menzil şeyhlerinin tamamına da ev çıktığı iddia edildi.

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6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği kentlerin yarasını sarmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde hızla deprem konutları inşa ediliyor. İnşası biten konutlar, kura ile hak sahiplerine veriliyor. Deprem konutu kurasında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’a da deprem konutu çıkması tartışma yaratmıştı.

Menzil cemaatinin merkezi...

Şimdi de yeni bir iddia gündeme geldi. Adıyaman deprem konutu kurasında Menzil şeyhlerinin tamamına ev çıktığı iddia edildi. Birgün'ün haberine göre, 8 Şubat’ta düzenlenen deprem kurasında, Menzil Cemaati’nin de merkezi olan Kahta ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi için düzenlenen kurada sadece 13 kişiye deprem konutu çıktı. 

3 kardeş şeyhe de ev çıktı!

Göçeri Mahallesi'ndeki kurada konut çıkan 13 kişiden 7’sinin Menzil Cemaati’ni yöneten Elhüseyni ailesinden olduğu iddia edildi. Deprem konutu çıkan isimler arasında, vefat eden Menzil şeyhinin, mal paylaşımı kavgasına tutuşan oğulları Muhammed Saki, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni isimli üç kardeş yer alıyor.

Eş şeyhlik ile yöneteceklerdi, kavga çıktı

El Hüseyni kardeşler, babaları Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023 tarihinde ölmesinin ardından cemaati "eş şeyhlik" denilen bir sistem ile yöneteceklerini açıklamıştı. Her kardeş ayrı ayrı tövbe alarak Menzil'deki 3 ayrı caminin şeyhi olmuştu. Kardeşler, kısa sürede mal paylaşımı kavgasına tutuşmuştu.

Menzil: Şeyhlerin evleri yıkılmadı

Ayrıca Menzil şeyhlerinin yakınları olan Mahsun, Muhammed Emin, Suadet ve Mesude Elhüseyni de deprem konutu çıkan diğer “şanslı” isimler oldu. Bu isimlerin tamamına 3+1 ev verilecek. Menzil kaynakları ise “Menzil şeyhleri ile akrabalarının evlerinin yıkılmadığı, hatta ağır hasar da almadığını” vurgulayarak kuranın şaibeli olduğunu öne sürdü.

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