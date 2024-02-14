Depremleri de bilmişti! Altın madeni faciasını 5 gün önceden bildi! Kim bu 'kızıl deli kahin'!

Yaptığı isabetli deprem tahminleriyle dikkat çeken sosyal medyadaki 'kızıl deli kahin' isimli hesabının, dün yaşanan altın madeni faciası için de günler önceden "tedbir alın" diyerek uyardığı ortaya çıktı. Peki kim bu 'Kızıl Deli Kahin'?