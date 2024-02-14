Depremleri de bilmişti! Altın madeni faciasını 5 gün önceden bildi! Kim bu 'kızıl deli kahin'!
ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı altın madeni faciasını sosyal medyada 'kızıl deli kahin' olarak paylaşım yapan bir kişinin 5 gün önceden bildiği ortaya çıktı. İşte o paylaşım...
Yaptığı isabetli deprem tahminleriyle dikkat çeken sosyal medyadaki 'kızıl deli kahin' isimli hesabının, dün yaşanan altın madeni faciası için de günler önceden "tedbir alın" diyerek uyardığı ortaya çıktı. Peki kim bu 'Kızıl Deli Kahin'?
Erzincan'ın İliç ilçesinde 'Anagold Madencilik' tarafından işletilen altın madeninin bulunduğu bölgede yaşanan faciadan beş gün önce hesaptan şu paylaşım yapılmıştı:
"Düşte göründü tedbir alın geç olmadan... Altın firması dağı terk ederken ardından patlar siyanür havuzu, koca bir nehir, koca bir ilçe zehre boğulur, yarısı oyulmuş dağ tel tel dökülür."
Tedbir alın demedim mi?
"Kızıl Deli Kahin" ismini kullanan hesap, yaşanan maden faciası sonrası "Tedbir alın demedim mi?" paylaşımıyla yeniden gündeme geldi ve şu sözleri kullandı: