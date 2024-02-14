Fırat Nehri'ne siyanür sızma ihtimali var mı? Yetkililerden açıklama geldi

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucunda 9 işçiden haber alınamıyor. Siyanür iddialarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Valilik'ten açıklamalar geldi. Bakanlık "Akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verdi. Vali Hamza Aydoğdu, siyanür sızıntısı olmadığını belirtti.

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamadığını arama kurtarma çalışmalarının titizlilikle devam ettiğini söyledi.

Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirterek, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadelerini kullandı. Maden sahasında 400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması devam ederken, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. İşçilerin kurtarılması için çalışmalar sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Erzincan Valiliği'nden siyanür iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilere bir an evvel sağ salim ulaşılmasının temenni edildiği belirtilerek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarının AFAD koordinasyonunda devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve il müdürlüğümüz denetim ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz." denildi.

Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin olay yerinde söyledi. Vali Aydoğdu, ilerleyen zamanlarda yine açıklama yapacağını belirterek, "(Siyanür iddiaları) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.

Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın kente gelmek için hareket ettiğini sözlerine ekledi. Bölgede, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da hazır bulundu.