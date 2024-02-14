BIST 8.980
DOLAR 30,74
EURO 32,96
ALTIN 1.967,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da 12 yaşındaki çocuk, ailesi PUBG oynamasına izin vermedi diye kendini vurdu!

Samsun'da 12 yaşındaki çocuk, ailesi PUBG oynamasına izin vermedi diye kendini vurdu!

SAMSUN'da ailesinin internette şiddet içeren PUBG (Papçi) adlı oyunu oynamasına izin vermediği iddia edilen 12 yaşındaki çocuk, evlerinde tabancayla kendini vurarak ağır yaralandı.

Abone ol

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki E.C., internette şiddet içeren PUBG (Papçi) adlı oyunu oynamasına ailesi izin vermeyince evlerinde yatak odasına geçip burada tabancayla kendini kafasından vurdu.

Silah sesi üzerine yatak odasına koşan ailesi çocuklarını kanlar içinde buldu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Çocuğun yolda ambulansta kalbi durunca sağlık ekipleri çocuğu en yakın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada müdahalenin ardından duran kalbi çalıştırılan çocuk, doktor gözetiminde OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Yaralı, yoğun bakım servisinde tedavi altında alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ailesi PUBG oynamasına izin vermeyince, 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu!
Ailesi PUBG oynamasına izin vermeyince, 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Polisten kaçmaya çalışırken derede mahsur kaldı
Polisten kaçmaya çalışırken derede mahsur kaldı
Amasra'daki maden faciasında ara karar açıklandı
Amasra'daki maden faciasında ara karar açıklandı
Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
Motorine gelen dev zam sonrası benzine zam geliyor! Depoları doldurun, güncel akaryakıt fiyatları
Motorine gelen dev zam sonrası benzine zam geliyor! Depoları doldurun, güncel akaryakıt fiyatları
Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi
Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi
Küresel piyasalar, ABD enflasyon verileri sonrası negatif seyrediyor
Küresel piyasalar, ABD enflasyon verileri sonrası negatif seyrediyor
Ülkeye kaçak yollarla giren 12 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Ülkeye kaçak yollarla giren 12 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı konuk edecek
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı konuk edecek
Menzil şeyhi 3 kardeşe de deprem konutu çıktı iddiası! Mal kavgası sürüyor
Menzil şeyhi 3 kardeşe de deprem konutu çıktı iddiası! Mal kavgası sürüyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı konuk edecek
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı konuk edecek