Polonyalı çiftçiler, 20 Şubat'ta Ukrayna ile olan tüm sınır kapılarını ablukaya alacak

Polonyalı çiftçiler, Ukrayna'dan ithal edilen tarım ve gıda ürünlerinin Polonya tarımını bitirdiği gerekçesiyle 20 Şubat’ta ülkenin Ukrayna ile olan tüm sınır kapılarını abluka altına alacak.

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Polonyalı çiftçiler, Ukrayna'dan ithal edilen tarım ve gıda ürünlerinin Polonya tarımını bitirdiği gerekçesiyle protesto kararı aldı. Polonyalı çiftçilerin bağlı bulunduğu NSZZ RI "Solidarnosci" sendikası tarafından yapılan açıklamada, 9 Şubat'ta başlatılan bir aylık protestoların daha da sertleştirileceği belirtildi.



Ukrayna'dan ithal edilen kalitesi düşük tarım ve gıda ürünlerinin kendilerinin mal ettiklerinin çok altında fiyatla satılması dolayısıyla Polonya tarımının mahvedildiği belirtilen açıklamada, karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı ile çiftçiliğin artık kar getirmez bir hale geldiği ifade edildi. NSZZ RI "Solidarnosci", bu nedenle Polonyalı çiftçilerin 20 Şubat’ta Polonya'nın Ukrayna ile olan tüm sınır kapılarını abluka altına alacağını bildirdi.



Ulusal Ziraat Odaları Konseyi Yönetim Kurulu ise piyasada istikrarsızlığın sürmesi nedeniyle Başbakan Donald Tusk'tan çiftçilere tahıl, süt, domuz, gübre ve yakıt konularında sübvansiyon desteği vermelerini istedi.