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Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü! Onlarca kişi ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü! Onlarca kişi ölümden döndü

Ünlü bir zincir restoranın Afyonkarahisar’daki şubesinin asma tavanının çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Köfteci Yusuf adıyla bilinen ve Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan restoranın asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.Bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı.

Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yaralananları hastaneye kaldırdı. Olayda 7’si hafif 11 kişi yaralandı. Olayın ardından zincir restoranın şubesi tamamen kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemeleri sürerken tavanın nasıl çöktüğüyle ilgilide itfaiye ekipleri de detaylı bir çalışma yaptı.

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