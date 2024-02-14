DEM Parti İstanbul'da iki ilçe istedi CHP kabul etmedi Mersin ve Adana ise...

DEM Parti ile CHP arasındaki yerel seçimlerde işbirliği görüşmeleri durdu. İstanbul'da Esenyurt ve Adalar'ı isteyen DEM'e ret cevabı görüşmeleri tıkadı. DEM Parti’nin, önümüzdeki günlerde Mersin ve Adana’nın yanı sıra Aydın’da büyükşehir ve ilçe belediyelerini açıklaması bekleniyor.

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CHP-DEM Parti arasında İstanbul’un ilçeleri için sürdürülen görüşmeler beklenen düzeyde geçmedi.

Görüşmelerde DEM parti ve bileşenleri, İmamoğlu’nu destekleme karşılığında bazı ilçe belediyelerini istedi.

Talep edilen ilçe belediyelerinin verilmemesi halinde ise Adalar ve Esenyurt için ortaklaşa adaylar çıkarılmasını önerdi.

T24'ten Namık Durukan'ın haberine göre, DEM Parti’nin bu talep ve önerisi CHP tarafından kabul görmedi. DEM Parti kulislerinden sızan bilgiye göre, CHP’nin her yerde “Kendi adayını dayattığı” ve belediye meclis üyelikleri önerisi getirdiği ileri sürüldü.

Önce CHP, ardından DEM

Uzlaşı sağlanamaması üzerine DEM Parti ve bileşenleri görüşmelerden çekildi. Bunun üzerine CHP, üzerinde görüşme yapılan ancak anlaşmaya varılamayan yerlerde kendi adaylarını açıkladı. Ardından DEM Parti, 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçede eşbaşkan adaylarını basın toplantısı ile açıkladı. Başak Demirtaş’ın adaylığını geri çektiğini açıklamasından bir gün sonra ise DEM, İstanbul adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, parti yönetimi Mersin, Adana dahil bazı kentlerde DEM’le uzlaşma zemini aradı. CHP’yi görüşmelerde “uzlaşmaz tutum sergilemekle” eleştiren DEM PARTİ, açıklanmayan büyükşehirler, bazı iller ve ilçelerde kendi adaylarını çıkarma hazırlığı yaptığı mesajı verdi.

Akdeniz ve Toroslar'ı istediler

İki partinin kurmayları arasında süren görüşmelerde Mersin ve Adana’da kısa süre önce büyük ilerleme kaydedildiği ileri sürülmüştü. Mersin’de Büyükşehir adayını destekleme karşılığında DEM’in CHP’den Akdeniz ve Toroslar ilçelerinin kendisine bırakılmasını talep ettiği kulislere yansıdı. Toroslar talebine CHP’nin mesafeli yaklaşıp Akdeniz konusunda olumlu görüş belirttiği ve görüşmelerin son aşamaya geldiği kulislere yansımıştı. Adana’da ise CHP, büyükşehir adayını destekleme karşılığında Ceyhan, Seyhan ve Çukurova ilçe belediyeleri üzerinde görüşmeler sürdürülüyordu.

İttifak görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine son bir manevra olmazsa DEM Parti’nin, önümüzdeki günlerde Mersin ve Adana’nın yanı sıra Aydın’da büyükşehir ve ilçe belediyelerini açıklaması bekleniyor.