BIST 8.980
DOLAR 30,74
EURO 32,96
ALTIN 1.967,72
HABER /  GÜNCEL

Feci kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Feci kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Erkilet Bulvarı üzerinde Hamdi D.'nin sürücüsü olduğu 38 HT 173 plakalı otomobil ile E.Ş.'nin kullandığı 06 BLE 927 Ford marka otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan Hamdi D. ile eşi Fatma D.'yi çıkartmak için çalışma başlattı. Hamdi ve Fatma D. yerden çıkartılırken ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapıldı. Hamdi D., Fatma D. ve E.Ş. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fırat Nehri'ne siyanür sızma ihtimali var mı? Yetkililerden açıklama geldi
Fırat Nehri'ne siyanür sızma ihtimali var mı? Yetkililerden açıklama geldi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Polonyalı çiftçiler, 20 Şubat'ta Ukrayna ile olan tüm sınır kapılarını ablukaya alacak
Polonyalı çiftçiler, 20 Şubat'ta Ukrayna ile olan tüm sınır kapılarını ablukaya alacak
Samsun'da 12 yaşındaki çocuk, ailesi PUBG oynamasına izin vermedi diye kendini vurdu!
Samsun'da 12 yaşındaki çocuk, ailesi PUBG oynamasına izin vermedi diye kendini vurdu!
Ailesi PUBG oynamasına izin vermeyince, 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu!
Ailesi PUBG oynamasına izin vermeyince, 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu!
Polisten kaçmaya çalışırken derede mahsur kaldı
Polisten kaçmaya çalışırken derede mahsur kaldı
Amasra'daki maden faciasında ara karar açıklandı
Amasra'daki maden faciasında ara karar açıklandı
Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
Motorine gelen dev zam sonrası benzine zam geliyor! Depoları doldurun, güncel akaryakıt fiyatları
Motorine gelen dev zam sonrası benzine zam geliyor! Depoları doldurun, güncel akaryakıt fiyatları
Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi
Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi
Küresel piyasalar, ABD enflasyon verileri sonrası negatif seyrediyor
Küresel piyasalar, ABD enflasyon verileri sonrası negatif seyrediyor
Ülkeye kaçak yollarla giren 12 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Ülkeye kaçak yollarla giren 12 yabancı uyruklu şahıs yakalandı