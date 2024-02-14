Galatasaray, Sparta Prag'ı konuk edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında yarın evinde oynayacağı Çekya temsilcisi Sparta Prag ile 5. kez karşılaşacak.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, yarın saat 20.45’te evinde Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar maçtan galip ayrılıp, 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynanacak müsabakaya avantajlı gitmek istiyor.

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başladı. Sarı-kırmızılılar, 2. turda Zalgiris Vilnius’u, 3. turda Olimpija Ljubljana'yı ve play-off turunda da Molde'yi geçerek gruplara kaldı. Aslan; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 5 puanla 3. sırada tamamladı ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

Sparta Prag, Avrupa Ligi grubunu 2. tamamladı

Sparta Prag ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Kopenhag'a kaybetti. UEFA Avrupa Ligi macerasına play-off'lardan başlayan Çekya temsilcisi bu turda Dinamo Zagreb'i geçerek gruplara kaldı. Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda Real Betis, Rangers ve Aris Limassol ile mücadele eden Sparta Prag, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 10 puanla 2. oldu ve son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.

Galatasaray ile Sparta Prag, Avrupa kupalarında bugüne kadar 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si de Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, Çekya ekibi de 2 kez kazandı. 1 mücadele ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray 4 gol atarken, Prag ise 7 gol kaydetti.

İki takım en son 5 Kasım 1997 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında İstanbul'da rakip oldu ve sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 314 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 118 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan mücadelelerde Cimbom, rakip fileleri 423 kez havalandırırken, kalesinde 466 gol gördü.