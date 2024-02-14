BIST 8.980
DOLAR 30,74
EURO 32,96
ALTIN 1.967,72
HABER /  GÜNCEL

Pazardan topladığı malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Pazardan topladığı malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yaptığı çalışmalarla yardıma muhtaç insanların yanında olan, öğrenciler için burs toplayıp her daim onların yanında olan Mehmet Özdemir Cumartesi günleri kurulan halk pazarında, pazarcı esnafın elinde kalan ürünleri toplayarak ihtiyacı olan insanlara ve Müftülüğe bağlı Kur’an Kursları'na teslim ediyor.

Abone ol

Mehmet Özdemir Cumartesi günleri ikindi namazı sonrasında Pazar arabası ile çıkarak pazarcı esnafını tek tek dolaşıp pazarcıların ellerinde kalan meyve sebzeleri topluyor. Sonrasında işyeri önünde topladığı ürünleri ayırarak poşetleyip ihtiyacı olan vatandaşlara ve Kur’an Kursuna teslim ediyor.

5 yıldan bu yana Akşam Ezanından 1 saat önceden ve yarım saat sonrasında pazarcı esnafından sebze ve meyve topladığını kaydeden Mehmet Özdemir, “10 ailemiz var, 130 civarında Kur’an Kursu talebemiz var. Elimizden geldiği kadar esnafın elinde kalan malzemeleri Allah bize nasip ediyor topluyoruz. Allah razı olsun esnaflarımız bizlere alıştı. Yıllardır bize sahip çıkıyor. Dünyalık hiçbir beklentimiz yok” dedi.
5 yıldır ancak yatsı namazı sonrasında eve gidebildiğini de vurgulayan Özdemir, “Yardımcı olduğumuz aileler karanlık çöktüğünde buraya geliyorlar. Biz bunları kimsenin görmesini istemiyoruz. O yüzden o saate kadar bekliyoruz. Siyah torbalarla bilinmesin diye o saatlerde ailelerimizi evlerine gönderiyoruz. Allah’a şükür onlar da memnun oluyorlar. Kendi çapımızda hizmet ettiğimize inanıyoruz. Bizleri görüp de Pazar yerinden malzeme toplayıp yardım etmek isteyen insanlara vesile oluyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun İnşallah” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeniden Refah İstanbul'da neden aday çıkardı? Yazar Fehmi Çalmuk'tan kritik sorular
Yeniden Refah İstanbul'da neden aday çıkardı? Yazar Fehmi Çalmuk'tan kritik sorular
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Moody's 5 İsrail bankasının notunu düşürdü
Moody's 5 İsrail bankasının notunu düşürdü
Şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu ele geçirildi
Şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu ele geçirildi
Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu yarın başlıyor
Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu yarın başlıyor
CHP'den istifa eden Belediye Başkanı İYİ Parti adayı oluyor! Akşener bugün rozet takacak
CHP'den istifa eden Belediye Başkanı İYİ Parti adayı oluyor! Akşener bugün rozet takacak
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneden taburcu edildi
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneden taburcu edildi
Terör örgütleriyle bağlantılı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Terör örgütleriyle bağlantılı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski belediye başkanı CHP'den istifa etti
İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski belediye başkanı CHP'den istifa etti
Galatasaray, Sparta Prag'ı konuk edecek
Galatasaray, Sparta Prag'ı konuk edecek
Fenerbahçe süper ligde Ryan Kent'in üstünü çizdi
Fenerbahçe süper ligde Ryan Kent'in üstünü çizdi
Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü! Onlarca kişi ölümden döndü
Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü! Onlarca kişi ölümden döndü