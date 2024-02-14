ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneden taburcu edildi

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, 11 Şubat’ta mesane sorunu nedeniyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edildi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin’in sağlık personeliyle yapılan istişarenin ardından yerel saatle 15.30 sıralarında Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden taburcu edildiği duyuruldu. Austin’in iyileşmeye ve çalışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Savunma Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı, Beyaz Saray ve Kongre'ye bilgi verildi" ifadeleri kullanıldı. Austin’in doktorlarının tavsiyesi üzerine Pentagon'a dönmeden önce bir süre evden çalışacağı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Bakan Austin, Aralık 2023'teki prostat kanseri ameliyatının ardından mesane sorunundan kaynaklanan rahatsızlığı nedeniyle 11 Şubat'ta Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakıma alınan Austin'in yapılan değerlendirme sonucu mesane sorununun nedeni tespit edilmiş, 12 Şubat'ta genel anesteziyle cerrahi işlem olmaksızın müdahale edilmişti.

Kanser tedavisi için 22 Aralık’ta ameliyat olmuştu

Aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulan ve 22 Aralık’ta ameliyat olan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 1 Ocak'ta ise, "şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı dahil" farklı komplikasyonlar nedeniyle yeniden hastaneye yatırılmış, idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği tespit edilmişti. İki hafta boyunca hastanede kalan Austin, tedavisinin ardından 15 Ocak'ta taburcu olmuştu. Uzun süre hastanede kalan Austin, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgilendirilmemesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.