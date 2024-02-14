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CHP'den istifa eden Belediye Başkanı İYİ Parti adayı oluyor! Akşener bugün rozet takacak

CHP'den istifa eden Belediye Başkanı İYİ Parti adayı oluyor! Akşener bugün rozet takacak

CHP yeniden aday göstermeyince dün partisinden istifa eden Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in İYİ Parti'nin Artvin adayı olacağı iddia edildi.

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CHP’li Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmeyince dün partisinden istifa etti. Elçin’in İYİ Parti’nin Artvin adayı olacağı iddia edildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Elçin’in Artvin’de İYİ Parti’nin adayı olacağı, İYİ Parti’ye katılım rozetinin bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından grup toplantısında takılacağı iddia edildi.

2019’da İYİ Parti’nin aday çıkartmadığı Artvin’de CHP, yüzde 50,96 oy alarak belediye başkanlığını kazandı. AK Parti adayı ise yüzde 43,24 oy almıştı. 2023 14 Mayıs seçimlerinde ise AK Parti yüzde 36,92; CHP yüzde 30,09; İYİ Parti ise yüzde 13,37 oy aldı.

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