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Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu yarın başlıyor

Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu yarın başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turunda 8 maç oynanacak.

Play-off turunda rövanş karşılaşmaları 22 Şubat Perşembe günü yapılacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

23.00 Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)

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