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HABER /  DÜNYA

Moody's 5 İsrail bankasının notunu düşürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Moody's 5 İsrail bankasının notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 5 İsrail bankasının kredi notunu düşürdü.

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Moody's, geçen hafta İsrail'in ülke kredi notunu düşürmesinin ardından bugün de İsrailli bankalar için not değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İsrailli beş bankanın uzun ve kısa vadeli mevduat kredi notunun düşürüldüğü, not görünümlerinin de negatif olduğu belirtildi.

Açıklamada, notu düşürülen bankalar, Bank Leumi Le-Israel, Bank Hapoalim, Mizrahi Tefahot Bank, Israel Discount Bank ve First International Bank of Israel olarak sıralandı.

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