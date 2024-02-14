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Şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu ele geçirildi

Şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik koordineli çalışma başlatıldı. İsabeyli Mahallesi’nde M.Ç. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan aramada, 187 gram Kubar esrar, 9 kök hint keneviri ele geçirildi. Olay ile ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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