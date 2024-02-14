BIST 8.980
DOLAR 30,74
EURO 32,96
ALTIN 1.967,72
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme götüren askeri uçak Mısır'a ulaştı

Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme götüren askeri uçak Mısır'a ulaştı

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, 12 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır'ın El-Ariş kentindeki havalimanına ulaştı.

Abone ol

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 ton sağlık malzemesi yüklenen Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A-400 M tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu 12 sağlık çalışanıyla saat 07.00'de El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından havalimanına ulaşan uçaktan yardım malzemeleri indirildi.

İnsani yardımın ulaştırılmasının ardından Gazzeli hasta ve çocuklar, sağlık çalışanları refakatinde uçakla Ankara'ya nakledilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Tavuk eti üretimi 2023 Aralık'ta azaldı!
Tavuk eti üretimi 2023 Aralık'ta azaldı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası
11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası
5 yaşındaki kayıp çocuk bakın nerede bulundu!
5 yaşındaki kayıp çocuk bakın nerede bulundu!
Pazardan topladığı malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Pazardan topladığı malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Yeniden Refah İstanbul'da neden aday çıkardı? Yazar Fehmi Çalmuk'tan kritik sorular
Yeniden Refah İstanbul'da neden aday çıkardı? Yazar Fehmi Çalmuk'tan kritik sorular
Moody's 5 İsrail bankasının notunu düşürdü
Moody's 5 İsrail bankasının notunu düşürdü
Şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu ele geçirildi
Şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu ele geçirildi
Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu yarın başlıyor
Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu yarın başlıyor
CHP'den istifa eden Belediye Başkanı İYİ Parti adayı oluyor! Akşener bugün rozet takacak
CHP'den istifa eden Belediye Başkanı İYİ Parti adayı oluyor! Akşener bugün rozet takacak
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneden taburcu edildi
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneden taburcu edildi
Terör örgütleriyle bağlantılı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Terör örgütleriyle bağlantılı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu