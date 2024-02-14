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Tavuk eti üretimi 2023 Aralık'ta azaldı!

Tavuk eti üretimi 2023 Aralık'ta azaldı!

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 200 bin 333 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 6,3 artışla 1 milyar 855 milyon 505 bin adede çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta 200 bin 333 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti ve üretim yıllık bazda yüzde 0,4 azaldı.

Türkiye'de aralıkta 1 milyar 855 milyon 505 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 6,3 yükseliş gözlemlendi.

Geçen yılın aralık ayında 108 milyon 926 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Aralık 2022'de 109 milyon 862 bin seviyesindeydi.

Söz konusu ayda hindi etinin 4 bin 512 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 1,5 düşüş görüldü.

Ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 5,7, hindi eti üretimi yüzde 11,3, tavuk eti üretimi yüzde 3,7 azalırken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artış kaydetti.

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