BIST 8.990
DOLAR 30,74
EURO 32,96
ALTIN 1.968,70
HABER /  SPOR

11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası

11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası

Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın altıncı gününde olimpik puan da veren büyük kadınlar kategorisinde Türk sporcular, 2'si altın 7 madalya kazandı.

Abone ol

Türkiye Taekwondo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun altıncı gününde büyük kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Toplam 8 sıklette yapılan müsabakalar sonucunda Türk sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya elde etti.

Turnuvada, Emine Göğebakan (46 kilo) ve Elif Sude Akgül (49 kilo) altın madalyanın sahibi oldu.

Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo) gümüş madalya kazanırken, Fatma Keleş (46 kilo), Aleyna Demir (49 kilo), Şahsenem Bağator (62 kilo) ve Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo) ise bronz madalya elde etti.

Turnuvanın son gününde büyük erkeklerde müsabakalar yapılacak.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
5 yaşındaki kayıp çocuk bakın nerede bulundu!
5 yaşındaki kayıp çocuk bakın nerede bulundu!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Pazardan topladığı malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Pazardan topladığı malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Yeniden Refah İstanbul'da neden aday çıkardı? Yazar Fehmi Çalmuk'tan kritik sorular
Yeniden Refah İstanbul'da neden aday çıkardı? Yazar Fehmi Çalmuk'tan kritik sorular
Moody's 5 İsrail bankasının notunu düşürdü
Moody's 5 İsrail bankasının notunu düşürdü
Şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu ele geçirildi
Şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu ele geçirildi
Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu yarın başlıyor
Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu yarın başlıyor
CHP'den istifa eden Belediye Başkanı İYİ Parti adayı oluyor! Akşener bugün rozet takacak
CHP'den istifa eden Belediye Başkanı İYİ Parti adayı oluyor! Akşener bugün rozet takacak
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneden taburcu edildi
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneden taburcu edildi
Terör örgütleriyle bağlantılı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Terör örgütleriyle bağlantılı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski belediye başkanı CHP'den istifa etti
İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski belediye başkanı CHP'den istifa etti
Galatasaray, Sparta Prag'ı konuk edecek
Galatasaray, Sparta Prag'ı konuk edecek